遊戲橘子與日本GungHo結盟成立的江湖桔子，首款自研遊戲－女性向戀愛手遊《曖昧瞬間》於今(28)日正式開放雙平台公測，完成新手教學可立即獲得一張主線角色SSR卡！使用beanfun!綁定遊戲帳號，可加碼獲得「心動之約」10張、進行豪華十連抽！官方同步祭出【夏季系列限定活動】有機會獲得主題限定照片卡！歡慶公測開跑，官方首度曝光六位男主角角色介紹影片，讓玩家更深刻了解角色魅力，即刻登入、體驗怦然心動的曖昧瞬間！

《曖昧瞬間》官方形象影片

《曖昧瞬間》角色影片(播放列表)

首款「台灣女主角」的日本戀愛遊戲、與12位日本帥氣男子來一場心動愛情！

《曖昧瞬間》主線劇情講述女主角是一位在日本長大的台灣女孩，畢業回到台灣擔任自由攝影師，追尋拍攝心目中的完美作品。在日本好友來台旅遊的一天，女主角帶著好友前往月老廟觀光，突然感覺到自己曾遺忘了一段重要的感情記憶，在各種事件的影響之下決定回一趟日本，尋找重要之人的回憶。

《曖昧瞬間》遊戲三大特色：

※12星座男主的獨立主線故事

遊戲多達12位不同星座的男主角們陸續開放攻略，玩家可同時發展多重戀愛體驗，與各種帥氣的男主角墜入愛河。

※擬真戀愛互動．甜蜜語音曖昧不斷

遊戲特別模仿真實社群生活，推出動態牆、私訊、語音電話，與男主角每晚親密通話，此外，首創AR相機、原創照片功能，帶給玩家最擬真的戀愛手遊。

※日本少女系風格．成為漫畫女主角

遊戲採用色彩鮮明的日系少女漫畫風格，讓玩家體驗如同穿越漫畫場景般的視覺享受。

《曖昧瞬間》採用色彩鮮明的日系少女漫畫風格

歡慶遊戲公測，官方同步祭出夏季系列限定活動，於8月4日至8月11日開放「照片攝影活動」及「尋找海的記憶邂逅活動」；8月11日至8月25日開放「臉紅心跳海邊旅行邂逅活動」有機會獲得多位男主角的夏季主題限定照片、敬請把握！

《曖昧瞬間》官方同步祭出夏季系列限定活動