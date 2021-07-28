本週全國防疫警戒終於降為二級。從5月15日至7月26日超過兩個月的期間，不僅民眾的生活大受影響，各縣市首長也如坐針氈，一方面全力圍堵疫情擴散，一方面也要面對民眾對各項政策決定的質疑。究竟誰的表現更讓人滿意？筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，分析國內主要網路社群，比較六都市長的防疫作為。

首先第一個重要指標，是六都市長在國內臉書社群的情緒指標。筆者曾在7月初統計六都市長在5、6兩個月的社群情緒比，當時候表現最好的就是盧秀燕市長。本次筆者把7月的相關大數據也納入，從表1就可以發現盧秀燕的表現仍然最穩定。盧秀燕臉書文章獲得的心怒比（愛心數/憤怒數）最高，說明她相對於六都其他幾位市長，在三級警戒期間的防疫作為更受國內網友所認同。如果我們比較上個月的數據，也可以發現大多市長的心怒比相對穩定或者略有上升，這當然也跟國內疫情逐步趨緩，網友肯定各位市長防疫成就有關。

六都市長在5/15-7/26三級期間的社群情緒指標。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

接著，筆者也檢視三級警戒期間六都市長在眾多熱門防疫議題中（例如：疫苗、微解封、降二級）的心怒比數據，發現疫苗議題的解釋力最具說服力。當然，這可能也跟疫苗議題在過去兩個多月幾乎一直都是國內最熱門的社群議題有關。從表二的結果來看，盧秀燕與陳其邁的心怒比值都超過1，可以說是藍綠陣營在本議題上最受肯定的兩位六都市長。相對的，柯文哲的心怒比數據較低，毫無疑問也與台北市發生好心肝等事件影響有關。

六都市長在5/15-7/26三級期間疫苗相關議題的社群情緒指標。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

雖然三級警戒已經結束，不過防疫工作仍在持續進行中，尤其是疫苗施打問題仍然是國人最關注的議題。如何能夠在疫苗不足、民眾爭相希望順序優先、向中央喊話卻不被攻擊之間找到平衡，仍然是各位市長最有效提高民眾好感度的方式。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據