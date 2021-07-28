高雄28日驚傳1例本土確診個案，案15725出現相關症狀後，在27日自行前往醫院被採檢確診，疑似是被同住者傳染，市府接獲通報後，緊急匡列31位相關接觸者，該名同住者也被採檢確診，其餘30人快篩均呈陰性，PCR還在等待結果當中，目前尚未找到感染源。

根據市府衛生局疫調顯示，案15725的同住者曾於7月13到16日及25、26日與友人聚會，同住者於7月21日出現疑似確診的症狀，案15725則在26日出現發燒、畏寒、疲倦等症狀，隔日便自行騎機車到院採檢PCR，檢驗結果陽性確診，CT值僅12.9，目前收住醫院負壓隔離病房。

高市府衛生局表示，案15725的同住者被匡列後，經過檢驗後也被判定確診，CT值22.8，相關人員疫調後發現，該名同住者曾與北部友人多次聚會，疑似被友人傳染後，再傳染給案15725，針對該名同住者與其他友人是否違反群聚規定，尚在調查當中。

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