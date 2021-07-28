防疫期間加強治安 警政署抓首惡、斷金流瓦解惡勢力

全國防疫期間，警察機關除協助執行各項防疫工作外，強力掃黑、緝毒行動仍持續不斷務求溯源斷根。對此，行政院長蘇貞昌表示嘉許，蘇院長並說，全國防疫期間，警察機關嚴格掃黑、強化反毒行動仍持續不斷、絕不容忍。從 5 月至今，已破獲黑道幫派組織 40 件 290 人，同時斬斷黑幫經營的詐欺犯罪機房及走私、販賣毒品等不法金流。

蘇貞昌並表示，本次掃黑在檢警的全力動員下，不但查獲竹聯幫、天道盟、四海幫，以及隱身特定政黨犯罪等幫派分子，並查扣各式槍枝 11 把、各類毒品 45 公斤等贓證物，給予黑幫迎頭痛擊，在此也特別慰勉辛勞有功的破案人員，期許持續打擊不法、除惡務盡。

警政署進一步指出，針對街頭押人、槍擊等暴力犯罪案件，5月迄今已溯源查獲竹聯幫仁堂、雷堂、平堂、天蠍堂、武曲堂、天道盟太陽會、正義會、北海會、四海幫海豪堂、海壢堂、海南堂，以及北聯幫、北山會聯盟與地方角頭等幫派組織40件290人，查扣各式槍枝11把、各類毒品45公斤等證物，同時斬斷黑幫經營的詐欺犯罪機房及走私、販賣毒品等不法金流，其中暴力討債14件、詐欺犯罪機房5件、走私販毒5件及隱身特定政黨犯罪2件。

警政署指出，時值暑假青春專案期間，為防堵新興毒品濫用，維護國人身心健康，行政院已責成內政部及法務部對毒品咖啡包積極查緝。這些毒品的先驅原料在大陸地區並未列管，取得容易，不法之徒取得後走私來台製造毒品。

全國防疫期間治安大掃蕩，警政署搗破40幫派堂口2製毒工廠，查獲大批贓證物。(圖/內政部警政署提供)

為了有效從源頭控管，除了原已列管的先驅原料外，今年7月14日政府更進一步將毒品咖啡包先驅原料二碘甲基苯丙酮正式公告為第四級毒品。檢警等治安單位隨即偵破2件製毒工廠案，查扣毒品半成品近200公斤、製毒原料與化學試劑近3000公斤，這些原料估計可製成60萬包毒品咖啡包。除了有效遏制毒品流入市面、保護民眾身心健康，並阻斷黑幫不法金流。

全國防疫期間治安大掃蕩，警政署搗破40幫派堂口2製毒工廠，查獲大批贓證物。(圖/內政部警政署提供)

警政署強調，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護人民安居樂業。面對幫派犯罪，並責成各警察主官親力親為，重大案件親自主持記者會，展現政府掃黑的決心，重申對維護治安的承諾，並以「跨區合作、密切情資交流」與「窮追猛打、 一個一個抓」策略，實施全面性打擊幫派組織、斬斷金流、查緝槍械行動。