聯亞(3081)今日舉辦法人說明會，第三季營收力拚2019年第四季水準，故恐呈現小幅衰退，聯亞今也透露，下半年開始有新出貨頭戴式裝置，預計明年貢獻營收比重上看10%。

聯亞第二季營收5.4億元、季減少11%、年增加1%，單季淨利為1.05億元、季減少46%、年增加18%，單季每股獲利1.16元，毛利率為44%，季減少10個百分點、年減少3個百分點，造成毛利率下滑主要原因為產品組合以及匯率問題。

聯亞累計上半年營業收入11.44億元、年增加12%，累計本期淨利2.99億元、年增加60%，基本每股盈餘3.29元。

聯亞第二季營收表現上，電信客戶占比65~70%、資料中心占比20~25%，其餘則為消費性工業其他產品。產品部分比重上，10G LD占比20~22%、25G LD占比7~10%、矽光占比15~18%、EML占比4~5%。

展望第三季，目前大陸地區5G建設對於25G LD的需求沒看到快速增加，聯亞預計第三季營收目標達2019年第四季水準，也預計7月營收和6月差不多。聯亞2019年第四季營收為5.19億元，也就是說，聯亞第三季營收還會有約3~4%的衰退。

發言人楊吉裕也表示，大陸近2~3周電信標案已經有比過去增加，且聯亞的客戶IC缺貨主要是以小型客戶為主，大型客戶多沒受到影響，預計有機會反映在聯亞9月營收。

矽光部份，楊吉裕也表示，聯亞主要客戶400G比預期慢，但第二季已經有比第一季增加，第三季還會增加，將呈現逐季增加，聯亞目前和矽光客戶合作順利，目前手中總計有5~6個客戶合作，除美國大型客戶進度順利外，還有3家亞洲光通訊模組，預計若合作有成效，明年初開始將可以藉此引進更多美國客戶。

楊吉裕也表示，聯亞將有新出貨頭戴式裝置，第三季就開始出貨，明年量產後有機會貢獻營收10%；非頭戴式的新品還有電子支付、掃地機器人等。

產能部分，聯亞年底會再增加3台MOCVD機台，一部分也是針對頭戴式新產品。