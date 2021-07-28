泰福-KY(6541)目前正在發展的生物相似藥產品之一TX05乳癌藥，三期臨床試驗於今年二月解盲成功，由於試驗結果優異，獲選在今年九月於線上舉行的歐洲腫瘤醫學會ESMO中發表。

歐洲腫瘤醫學會ESMO是國際知名的醫學專業組織，與美國ASCO AACR並稱全球三大醫學會。ESMO擁有上萬名會員涵蓋上百個國家與地區，致力於腫瘤醫學教育及改善癌症治療方式，是重量級的國際腫瘤醫學平台。泰福生技這次將發表的TX05三期臨床試驗結果內容，主要是比較TX05與原廠藥物安全性，有效性及免疫性。

泰福自行研發生產的生物相似藥產品TX05，其三期臨床試驗採隨機、雙盲、平行設計，受試人數809人，在全球多國多中心進行，受試對象是被診斷出HER2（第二型人類表皮生長因子接受體）陽性之成年女性早期乳癌患者。而這次三期臨床試驗結果能獲選於此國際重大醫學會上發表，對於泰福生技在發展生物相似藥上是莫大的肯定!

泰福生技計畫近日向FDA提出TX05藥證申請。