配合中央流行疫情指揮中心將全國降為二級警戒，位於新北市永和區的世界宗教博物館，7月27日重新開館，今天適逢觀音成道日，邀請在台藏僧義喜桑珠，在6樓的和平交流廳舉行「觀音沙壇城解界儀式」，祈願疫情緩和，民眾健康。

「沙壇城」是藏傳佛教唐卡藝術的一部分，繪製前先祈請諸佛菩薩，誦經持咒，以天然礦物原料磨成的彩沙，使用方形、圓形等幾何圖形及許多古老獨特的神聖符號，再依循佛經比例，有秩序、規則排列成立體沙畫，製作過程清淨、嚴謹，彰顯修行者對生命及時空的戒慎崇敬，深具宗教意涵，也展現佛教文化的精髓與藝術美。

世界宗教博物館展示蒐藏組主任卓靜美說，沙壇城建造不易，卻容易毀壞，被稱為「消失的藝術」，正是虛幻無常的法理。新冠肺炎疫情肆虐全球，愈發有世事無常的感慨，因應台灣疫情微解封，世界宗教博物館重新開館，特地邀請在台藏僧遵循傳統，將沙壇城解界，圓滿整個儀式。

此外，館方指出將加強環境清消次數，也提醒到館參觀宗教藝術文化的民眾，遵守政府防疫規範，配合實聯制及體溫監測，全程佩戴口罩，維持社交距離；8月9日前，如參觀人數達管制上限，將暫停開放入館，防疫不鬆懈。