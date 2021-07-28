「舉重女神」郭婞淳昨（27日）在東京奧運勇奪金牌，當時教練林敬能激動到熊抱她，卻見她露出反抗且不悅的表情，遭網友質疑是否踰矩，雖然事後發文澄清，仍有部分人無法接受，對此，身為前籃球員的哈孝遠不禁反嗆：「亂蹭又蹭不到的失敗者」。

郭婞淳因為被教練擁抱露出不悅表情，引發軒然大波，許多網友質疑教練意圖，對此，她透過臉書澄清與教練相處模式一直很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子，到現在會反過來鬧他跟他玩，至於教練在她拿到金牌後，情緒激動衝上台擁抱，當下是想鬧他才做出搞怪表情，更強調「知道她們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓她們師徒關係更和諧」，藉此消除外界疑慮。

不過郭婞淳這篇澄清文，仍有許多網友不買帳，就連藝人藝人柯宇綸都在臉書PO出截圖和影片，直言：「影片的行為ok不ok自己判斷」，對此，藝人哈孝遠不禁感嘆：「台灣真的進入低智商的時代了」，強調郭婞淳奪下奧運金牌的喜悅，不會被不經大腦思考，或是有心帶風向的留言而消減，接著嘲諷酸民：「你們這些亂蹭又蹭不到的失敗者，還是零分」。

對此，網友紛紛留言：「一群人偏要模糊焦點什麼性騷擾，真的是可憐，金牌得主如果看到這樣，高興的起來嗎」、「只能靠詆譭來增添自己的優越感或吸引注意」、「看到這麼多人秀下限~真的覺得很丟臉也很悲哀」。