台中市衛生局長曾梓展也對於疫苗管上出現疏失，向市民致歉。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市西屯衛生所驚傳遺漏兩瓶AZ疫苗被民眾撿拾並報警處理，台中市長盧秀燕表示，非常不應該，已啟動政風系統調查，如有不法一定嚴辦到底，衛生局也坦承，這兩瓶疫苗已無法給民眾施打，衛生局長曾梓展也向市民致歉，並承諾會檢討衛生局每日撥發、清點流程檢討改善。

台中市西屯衛生局驚傳遺失兩瓶AZ疫苗，經送蛋品的民眾報衛生局交回，衛生局在26日立即報警協助調查，警方指出調閱監視器是一名62歲做回收的葉性男子26日在西屯區公所旁發現有紙箱、廢紙等回收物，就將資源回收物帶到上石南八巷大樓騎樓整理，在其中發現有兩瓶AZ疫苗，唯他不知是疫苗，且因為玻璃瓶無法變賣換現，隨手就將疫苗在大樓前變電箱的蛋盒內。

事後送蛋品的男子發現蛋盒內有未開封的AZ疫苗相當驚訝，也因此交衛生局處置，一查核才現是出自西屯衛生所。

對於此一事件盧秀燕表示，對於此事件目前已有警方偵辦當中，台中市也一併啟動政風系統調查，她強調，雖然這兩瓶疫苗已經找回，但她認為非常不應該，如有不法，絕對嚴辦到底，即使是疏忽也不應該；她也表示，因擔心安全問題，這兩瓶疫苗，不會給市民施打。

曾梓展也對於疫苗管上出現疏失，向市民致歉，他說明目前已報警處理，以了解是否有不當外力介入，內部並啟動政風調查，已了解是否內部同仁有不當行為造成，並全面檢討疫苗每日撥發、回收以及清點等流程加以檢討改善；他也坦承經評估這兩瓶疫苗已無法再施打，關於損毀部分該賠償就賠償，該行政處分就處分。