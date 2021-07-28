解放軍在東南沿海登陸演練

由於台灣多山，只有14處海灘適合兩棲進攻，美國專家認為，要是中方真的實現武統台灣的威脅，解放軍可能會選擇不要先從海灘進攻，轉而攻占至少1個港口，以供大軍登陸台灣。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）軍事專家易思安（Ian Easton）在新研究報告中指出，解放軍內部的研究顯示，海灘和機場甚至可以被視為輔助，但核心，也就是攻台的支點，仍是當地的港口。

易思安在報告中指出，如果解放軍真有這計畫，那至少可能會鎖定10個主要港口。而理想的目標要發展完備的商業或工業港，兩側有海灘和三角洲，同時地勢要相當平坦，並位於輕度城市化的地區。

易思安說，根據相關描述，台中港似乎脫穎而出，成為解放軍最可能設法登陸的地點。而他認為，解放軍可能有好些方式，來攻占這位於距中國大陸只有100英里（約160公里）的港口，但沒有一種方法是簡單的。

台中附近有好幾個大型軍事基地，東南方有山脈可俯瞰港口，這為守方提供了一個理想的位置，可以向進攻的解放軍開火。消息人士預料，兩岸萬一爆發衝突，台灣軍方將會使港口成為防禦據點，以環環相扣的射擊網防守。此外，解放軍研究顯示，每個台灣港口的中心都會有地面部隊在如地下掩體，以及隧道系統等防禦工事內嚴密防守。為了防禦港口，台灣當然會想盡辦法力守。

而對北京來說，儘管攻占台灣港口不易，但若是比傳統的搶灘安全，或許仍值得投入大批軍力一試。分析指出，解放軍有幾個選擇，第一個是藉由偽裝，透過正常的船運管道，偷偷將機動化部隊送入碼頭，讓他們在港區發動攻擊，並占領周邊城市地區。

其次，就是讓兩棲部隊在港口附近登陸，設法從外而內加以攻占。解放軍研究人員估計，雖然港口防守嚴密，但附近卻很可能出現有機可乘的破口。

要是中方認為兩棲登陸不實際或太危險，也可能利用直升機，氣墊船和地效飛行器等，來發動「掠海飛行」（sea-skimming）襲擊。易思安指出，一般認為，在港口防守不嚴密，或是守軍在飛彈連續攻擊，軍力不濟的狀況下，用這種方式攻擊港口最有效。

另一方面，利用傘兵或直升機空襲也是選項。易思安說，中方可以選擇防守較弱的地區發動突襲，避開台灣重兵防守的港區，在避免遭受猛烈砲火的狀況下，迅速進攻，並製造混亂。