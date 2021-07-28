士林某長照機構5月才打疫苗 北市社會局證實：共6人確診

士林某長照機構5月才打疫苗 北市社會局證實：共6人確診

台北市好政連線發起人林延鳳28日踢爆，士林區某家長照機構傳確診案例，已知有2位住民、2位工作人員篩檢陽性，27日晚緊急將機構住民進行分流隔離安置作業，北市防疫又見破口。北市社會局長周榆修證實，整起案件確實有6人確診，分別為4位住民、2位工作人員。

周表示，該機構35位住民、20位工作人員已在5、6月接種疫苗，但26日時，一名高齡、唯一未打疫苗的住民出現發燒症狀，緊急送往急診住院隔離，27日市府得知該住民確診，社會局當時立刻通知所有住民家屬，也偕同衛生局人員前往篩檢、疫調、匡列、感控。

周表示，該機構共採檢56人，分別為住民36人、工作人員20人，並透過疫調匡列直接接觸者13位居家隔離，含住民、護理師、照服員等工作人員。28日得知共有5位PCR陽姓確診者，含工作人員2人及住民3位，再加上原先的確診住民，整起士林長照機構案共有6人確診。

周表示，28日時已將完成機構清空與清消，並將5名陽性確診者送醫院收治，33位PCR陰性住民送聯醫各院區居隔。17位PCR陰性送專責防疫旅館居隔。