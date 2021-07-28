中華隊網球女將詹詠然、詹皓晴姊妹在東奧出局之後首度發文，姊姊詹詠然表示沉澱幾天之後，對於外界這段期間的謠言與攻擊感到不滿。雖然奧運正在進行中，但是已經出局的詹家姊妹的網路熱搜度仍然居高不下。詹詠然恭賀奪牌國手的同時，也希望大家把焦點放回還在賽場上的選手。

本屆東京奧運，我們的賽事已告一段落，沈寂檢討幾天後，依然要謝謝一直關心和支持我的朋友們。 這些日子以來，從奧運開始之前到賽程結束，之間的紛紛擾擾，我感到非常無奈與抱歉。 當中包含很多不實的指控和謠言，在之後會向大家解釋。一直以來，我從來沒有理會過關於我的不實傳言，也沒有出言攻擊或質疑任何人，因為我始終相信謠言止於智者，但很可惜，這個想法始終無法成真，而我覺得是時候站出來為相信我的人說話了！ 由於奧運賽事仍在進行中，不想要影響中華隊的比賽氛圍和備戰情況，所以決定日後再向大家說明，請大家先把焦點放在所有中華隊的身上。 恭喜所有奪牌選手，也向已經結束比賽的選手們說聲辛苦了，你們都是大家的驕傲，而我們也為接下來要出賽的選手們和辛苦的工作團隊加油！