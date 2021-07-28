北市府公布今日確診個案戶籍地。（北市府提供）

昨日七家醫院篩檢近兩千人，但僅抓到2名陽性個案。（北市府提供）

台北市今日新增6例本土個案，為全國第二高，台北市長柯文哲坦言，僅3人有明確感染源，其餘還在釐清，且7家醫院昨日共計篩檢1969人，僅抓到2名陽性確診者，「平均千個才能找到1個確診者」，顯示社區感染數不多，但大概存在。

北市下午召開防疫因應記者會，會上柯文哲指出，今日確診個案共計6名，平均分布於萬華、士林、中正、文山區，其中又以萬華、士林區2例最多，其餘則為1例。

有關雙北清潔人員群聚感染案，柯文哲表示，目前台北車站篩檢報告已出爐，總共篩檢311人、列管攤位有58處處，目前共有252人呈陰性，還有57人尚未有結果、2人等待採檢。目前一樓店舖自25日起停業3天，今天開始上工，原則上有核酸檢測（PCR）陰性證明才能回去上班，確保工作場域是乾淨的。

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