國內疫情降至二級警戒，永添藝術．金馬賓館當代美術館，在歷時近2年的籌備之後，即起引進《希望：鎌田治朗、卡洛琳．阿萊》雙個展，打造當代首飾設計，結合攝影藝術的情境展演，透過光與顏色，帶給人們的能量意識，進一步觸發人在現實與精神感知之間的悸動。

金馬賓館當代美術館28日表示，《希望》雙個展，發想於去年新冠疫情對世界造成劇變之時，當時，全球的運轉倏然停止，悲傷、憤怒、焦躁各種情緒籠罩，無處排解，也使得步調被迫放緩了速度，此刻，所有人類都陷入席捲全球的疫情恐懼，不安，負面。

金馬賓館當代美術館指出，藝術總在人們失望或絕望的時候，提供一個重新振作的觸媒。藉由引進創作藝術的能量，企盼為陷入黑暗的人們，點燃一絲希望的亮光，正是《希望》這檔展覽的初衷，探討藝術的力量，如何透過潛移默化的方式，提供人們面對無常，更需要內心平靜的力量。

卡洛琳．阿萊 (Caroline Halley des Fontaines) ，是一位近期受到國際攝影藝術領域注目的藝術家，此次展出的「光景」（Lightscape）系列作品，受到巴黎東京宮（Palais de Tokyo）的支持，在展覽中，阿萊在攝影做為捕捉意識形態的過程，是非常實驗性的，訴說著光及其色彩表現，提醒我們感知是相對的，而現實是由層次所構成，隨著時間的流逝清空內在的寂靜，每件作品都展現了我們不曾看見海洋的密碼。

阿萊的作品在巴黎、倫敦、柏林、紐約、洛杉磯、多倫多等地展出，2020年獲選日本Pen（ペン）年度雜誌評為21世紀攝影論的代表藝術家之一，同樣收錄於其書的其他十位攝影藝術家包含JR、安德烈斯．古爾斯基（Andrea Gursky）以及托馬斯．魯夫（Thomas Ruff）等人。

金馬賓館當代美術館說，同樣以「鏡頭」作為媒介，鎌田治朗 (Jiro Kamata) 則為此次展覽，輝映出另一個觀點與世界。繼前年在金馬賓館當代美術館個展《語音》(VOICES) 20年創作回顧展，藝術家為全新的創作發現感到振奮，提出全新系列作品「子整體」（Holon）。

當我們看著藝術家的作品時，先是看到一個整體，但有趣的是，隨著視覺焦點移動，原本表面下平坦的圓形成了球體，球體隨著視角轉換而滾動，在那背後窺見另一個更大世界的局部，雖不完全，卻是真實的存在。

鎌田的作品在紐約、倫敦、安特衛普、法蘭克福、哈瑙、東京等多地展出，並獲澳洲維多利亞國家美術館、紐約庫柏休伊特設計博物館、波士頓美術館、巴塞爾瑞士國家博物館等多家藝術機構及私人收藏。