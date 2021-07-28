市議會民進黨團總召謝明源亦將連署，要求市長盧秀燕發給每位市民1萬元，藉此紓困並振興中市經濟。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團將發動議員連署為民發聲，要求中央普發現金1萬元紓困，同時邀請不分黨籍議員加入；民進黨團總召謝明源28日說，針對國民黨團連署民進黨團表示尊重，但民進黨中市議會黨團也將連署，要求市長盧秀燕發給每位市民1萬元，藉此紓困並振興中市經濟。

國民黨團書記長陳政顯說，將發動黨籍議員連署為民發聲要求中央普發現金1萬元，讓市府將基層聲音利用行政院會轉給中央，請行政院苦民所苦，不要活在平行時空，改採普發現金給民眾最直接的幫助；另請民進黨籍議員善用黨內溝通管道儘速進行內部建言，雙管齊下共同為民眾救急。

謝明源指出，民進黨中市議會黨團可以監督市府，將比照桃園市議會要求桃園市政府發5千元現金給桃園市民，中市民進黨團26席議員將連署要求台中市政府發1萬元給市民紓困。

謝明源強調，台中市政府財政狀況比桃園好，市長盧秀燕任內又賣250多億的土地，民進黨團將展開連署要求盧秀燕發280多萬位市民，每人1萬元的現金來紓困及振興疫情期間各行各業的損失，全面振興台中市的經濟。