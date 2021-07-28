蔡英文總統28日在民進黨中常會致詞時表示，新冠肺炎疫情警戒降到二級，但防疫不能鬆懈，已請行政院針對後續的紓困、振興能夠研妥方案，讓受到衝擊的民眾度過眼前難關。圖為在北市南港的一處空置辦公大樓招租中。（鄭任南攝）

蔡英文總統28日在民進黨中常會致詞時表示，新冠肺炎疫情警戒降到二級，但防疫不能鬆懈，已請行政院針對後續的紓困、振興能夠研妥方案，讓受到衝擊的民眾度過眼前難關。圖為在北市民生社區商家為了補貼營業損失，特別在午餐時間到人群較多的區域擺攤賣便當。（鄭任南攝）

民進黨今中常會，身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，疫情警戒降到二級，但防疫不能鬆懈；她請行政院針對後續的紓困、振興能夠研妥方案，首要之務，就是讓受到衝擊的民眾度過眼前難關對此。

此外，民進黨發言人周江杰轉述，民進黨祕書長林錫耀報告時表示，民進黨全黨一致，全力配合防疫指揮中心宣布的防疫指引，「請行政機關首長及民意代表配合，不參加公祭、普渡」。

蔡總統今會中致詞指出，昨天開始，疫情警戒降到二級，但防疫不能鬆懈。今天中常會還是以視訊進行，讓黨公職同仁有更多時間，去處理防疫的事情。

她說，目前的疫苗接種率，已經超過月底前25％的目標，38歲以上的民眾也開始預約接種，疫苗覆蓋率還在提高當中。國產疫苗也列入意願登記的選項。昨天她在網路上完成意願登記，選擇接種國產疫苗。

她說，雖然疫情警戒已經調降，但是這一波疫情，讓國內經濟也受到相當的衝擊。這段期間，她也請行政院針對後續的紓困、振興能夠研妥方案。首要之務，就是讓受到衝擊的民眾度過眼前難關，才能逐步走向振興階段。

總統表示，這幾天東京奧運不斷傳出捷報，看到台灣選手有好表現，相信大家都很開心。每位選手都是全力以赴，無論勝敗，大家都要給予最大的鼓勵。無論防疫還是奧運，都要繼續加油，謝謝。

周江杰轉述，林錫耀於會中報告，針對中央流行疫情指揮中心於7月23日宣布全國疫情警戒自7月27日起降至2級，並公布降級鬆綁新指引，其中提及「請行政機關首長及民意代表配合，不參加公祭、普渡」。

林錫耀說，民進黨全黨一致，全力配合防疫指揮中心宣布的防疫指引，通告所有公職遵照指引，共同為防疫努力及表率，齊心守住疫情防線。