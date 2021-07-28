自去年5月Sony 數位相機 ZV-1 上市後，即以其輕巧隨攜、簡易操作的優異錄影表現風靡 Vlog 市場； Sony 將此概念延伸至 APS-C 片幅 Alpha 系列機種，全球正式發表全新可換鏡頭式數位相機 Alpha ZV-E10 (以下稱「Alpha ZV-E10」)。

專為動靜態創作者而設計的 Sony Alpha ZV-E10 為首款採用側翻式多角度螢幕的 E接環 APS-C 片幅機種，不僅以較大片幅的感光元件帶給創作者更優異的畫質，也承襲了 ZV-1的快速近距離對焦產品展示模式與一鍵切換景深等直覺拍攝設定、快速精準自動對焦系統、內鍵3組收音麥克風的收音表現等動態錄影優勢；並具備 4K 高畫質錄影、內建機身防震等進階影片拍攝功能；此外，機身可搭配 E 接環系統超過60顆的原生鏡頭群，多元應用於創作者的各式拍攝情境，讓拍攝更加靈活有彈性。而除了卓越的動態影像拍攝功能之外，Alpha ZV-E10 採用 2420 萬像素 APS-C Exmor CMOS 感光元件與進階 BIONZ X影像處理器，出色的解析度與規格，亦能勝任靜態影像創作，更符合現今創作者對動靜態影像的高品質要求。

Sony 可換鏡數位相機 Alpha ZV-E10 可視需求搭配 E 接環系統多元焦段鏡頭，增加拍攝靈活度，讓創作不受限。（Sony提供／黃慧雯台北傳真）

Sony Alpha ZV-E10同時也具備錄製慢動作/快動作(S&Q)影片、相片設定檔等功能，以及與 Alpha7S III 同樣的7段自動對焦轉換速度設定與5段自動對焦主體靈敏度設定 ，讓拍攝者能依據創作需求，自訂對焦切換的模式，亦可視需求搭配 E 接環系統多元焦段鏡頭，增加拍攝靈活度，讓創作不受限。

另外，與數位相機 ZV-1 同為Vlog 而生的 Alpha ZV-E10 ，為首款採用側翻式多角度螢幕的 E接環 APS-C 片幅機種，透過位於機身上方的「景深切換」鍵，一鍵即可快速調整光圈大小，迅速切換清晰或模糊的背景(散景)；而 「產品展示設定」按鈕功能，同樣只需一鍵，即可讓展示物件與臉部之間快速流暢的轉換對焦，讓觀眾更專注在對焦主體上；而在動態影像錄製下，Alpha ZV-E10 的柔膚效果，能打造光滑且不失臉部如嘴巴、眼睛等細部的好氣色。舒適上手的機身握把、放大的錄影按鈕、錄影指示燈及LCD螢幕紅色錄影方框等優化設計，讓創作者能更簡易操作並精確掌握錄影動態，避免遺漏重要畫面的失誤，而搭配GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把（選購配件），讓Vlog自拍更順手！

Alpha ZV-E10 具備變焦伸縮撥桿，搭配電動變焦鏡頭可做光學變焦，若搭配定焦鏡頭則可操作2倍的清晰數位變焦；而相較於輕巧便攜的數位相機 ZV-1 ，機身設計略大的 Alpha ZV-E10 採用NP-FW50 電池，大幅提升的續航力可錄製125 分鐘動態影片或拍攝 440 張靜態影像。

承襲 Alpha 系列相機的對焦表現，Alpha ZV-E10擁有快速對焦系統，能精準高速對焦及追蹤物體，即使在構圖環境較複雜的情況，透過即時眼部偵測自動對焦功能、即時追蹤功能，也能在多個主體中切換對焦。Sony Alpha ZV-E10 具備進階影像穩定功能，「SteadyShot積極模式」拍攝Full-HD / 4K 影片的設定下，即便在行走中拍攝也能拍攝穩定畫面。

Alpha ZV-E10內建3組麥克風，提供清晰可靠的收音效果；此外， Alpha ZV-E10配備標準 3.5mm 麥克風插孔、並新增監聽耳機孔，能更即時的掌控與確保拍攝當下的收音品質表現；Alpha ZV-E10 也是首款搭載 MI 智慧熱靴與支援數位音訊的 APS-C 機種，增加外接麥克風配件的靈活性，同時隨附可安裝於熱靴上的防風毛罩，有效抑制風切聲噪音。

Sony 全新 Alpha ZV-E10 配備 2420 萬像素 APS-C 尺寸Exmor CMOS感光元件，採用銅線提升傳導性，並強化處理電路以最佳化集光效率。再加上進階BIONZ X影像處理引擎，便能呈現更出色的影像解析度和自然的質感。標準 ISO 感光度範圍高達 ISO 32000，於靜態影像更可擴展至 ISO 51200，並且具備更加提升的雜訊抑制功能，在高感光度範圍中保留影像解析度並增強了層次感。

Alpha ZV-E10 配備優異的高速混合式自動對焦系統與「即時眼部偵測自動對焦」、「即時追蹤」技術，能有效地鎖定對象，確保可輕鬆追蹤快速移動主體；具備高達11fps3拍攝速度，並可連續拍攝最多達 116 張JPEG (精細) 影像格式檔案，大幅提升捕獲完美瞬間的機會。

數位相機 ZV-1 或全新 Alpha ZV-E10 都支援UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class)，只需 USB 連接線即可透過電腦將相機作為 webcam 使用，且不須透過第三方串流平台即可直接在YouTube 或Facebook進行直播，呈現清晰高質感的視訊及音訊品質；而使用 Sony Xperia智慧型行動裝置，透過USB 連接線便可不受環境限制、隨時於YouTube、Facebook或TWITCH開啟直播互動 (其他Android 11智慧行動裝置則視製造廠商規格而定，且須搭配第三方應用程式執行 )；直播的同時亦能透過USB線持續供應電源，直播續航力大幅提升，工作流程更順暢。

Sony Alpha ZV-E10 以出色的解析度與規格及友善直覺的操作設定，完美勝任靜態影像創作，符合現今創作者對動靜態影像的高品質要求。（Sony提供／黃慧雯台北傳真）

Sony 全新可換鏡頭式數位相機 Alpha ZV-E10 將於 2021 年 8 月初正式在台上市，單機身共有黑、白兩色選擇 (建議售價 NT$17980)，另同步推出搭配E PZ 16–50 mm F3.5 – 5.6 OSS 變焦鏡頭的鏡頭組合 Alpha ZV-E10L (建議售價 NT$19980)、搭配 E PZ 16–50 mm F3.5 – 5.6 OSS 變焦鏡頭 + GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把的 Alpha ZV-E10 組合(僅黑色，建議售價 NT$22980)，以及搭配 E10-18mm F4 OSS 鏡頭 + GP-VPT2BT藍牙無線拍攝手把的 Alpha ZV-E10 廣角自拍組合 (僅黑色，建議售價 NT$42980)；2021/8/22前同步推出早鳥專屬優惠，購買 Alpha ZV-E10 系列任一產品，即可獲得限量 Sony 可調式皮革背帶 (棕) 乙只。