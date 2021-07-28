「舉重女神」郭婞淳在東京奧運，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤的成績，勇奪奧運金牌，不僅刷新奧運紀錄，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，令全台灣人感動又驕傲，有網友發現郭婞淳和女星夏于喬、宋芸樺有點像，還特別做了九宮格，要選出哪位是郭婞淳，照片也釣出夏于喬、宋芸樺回應。

網友蒐集舉重好手郭婞淳以及女星夏于喬、宋芸樺的各3張照片，排出九宮格，大讚「郭婞淳根本表情管理大師 每個角度都美」，同時也寫下：「請選出金牌舉重女神 郭婞淳」，照片一出立刻引發熱議「好像」、「真的撞臉」。

九宮格吸引到夏于喬注意，她在IG限時動態轉發並標記好姊妹宋芸樺，她興奮直呼：「妹～我們沾金了啦！」宋芸樺隨後也直喊：「oh yeah 好榮幸」，其實在郭婞淳舉出奧運金牌後，宋芸樺第一時間也在限時動態轉發郭婞淳比賽照祝賀，大讚舉重郭婞淳「遇到挫折也要勇敢的站起來」的精神很感人。

夏于喬、宋芸樺IG限時動態全文。（圖／取材自夏于喬、宋芸樺Instagram）

郭婞淳一舉摘金，不僅刷新奧運紀錄，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，郭婞淳賽後向媒體表示，她拿到金牌的時候，雙手是顫抖著，差點拿不住「不過，摸起來是如此真實，我終於拿到奧運金牌了！」而郭婞淳到日本時，左大腿受傷，她當時就對著大腿喊話「就剩下這場比賽了，我們拚一拚，結束後再好好休息，千萬別放棄喔！」奮戰到底的精神讓人動容。