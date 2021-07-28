今傳出有百名政要LINE通訊軟體遭駭，對此，新北市副市長劉和然說，市府未受到影響，經查證沒有同仁被駭。

劉和然說，市府不斷在歷次會議提醒同仁，重要的公文資訊本來就要有保護措施，不要隨便在容易被盜取的通訊軟體上傳遞，未來也會持續提醒公務同仁。