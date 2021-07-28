百名政要LINE遭駭 新北市府清查無人被駭 16:092021/07/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副市長劉和然說，經查證沒有同仁被駭。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今傳出有百名政要LINE通訊軟體遭駭，對此，新北市副市長劉和然說，市府未受到影響，經查證沒有同仁被駭。 劉和然說，市府不斷在歷次會議提醒同仁，重要的公文資訊本來就要有保護措施，不要隨便在容易被盜取的通訊軟體上傳遞，未來也會持續提醒公務同仁。 百餘政要LINE遭駭 柯文哲LINE也受影響 柔道女將遭教練甩耳光 網曝曾被神人「一掌入魂」掀暴動 #同仁 #遭駭 #被駭 #劉和然 #市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍政警高官驚傳LINE遭駭 刑事局急查幕後組織 12:112021/07/28 社會 傳府院百名政要LINE遭駭！高虹安：台灣是很多國家情蒐目標 12:162021/07/28 政治 百名政要傳LINE遭駭 行政院初步清查無人收到遭駭通知 13:122021/07/28 政治 上百名府院與軍方高層政要LINE疑似遭駭 國安會介入調查 10:552021/07/28 科技 桃市開第1槍 通過普發現金5000 04:102021/07/28 焦點要聞 傳政要LINE遭駭 資安專家提醒2招自保 14:182021/07/28 科技 誘拐高雄未成年少女拍不雅照 羅嫌未提上訴共要關21年9月 14:252021/07/28 社會 國高中教師和公車司機疫苗被中央喊卡 盧秀燕：勢在必行 11:052021/07/28 生活 控男網友逼當性奴拍激戰片 她1個動作遭法官打臉 09:132021/07/28 社會 第三次世界大戰將在網路爆發 CNN披露台灣如何厲兵秣馬 11:352021/07/28 國際 匯款助敘利亞「女將軍」來台當媳婦 老翁險遭詐怒斥「大混蛋」 08:532021/07/28 社會 政治熱門新聞 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 「討厭民進黨」會再起嗎？郭正亮秒回這句 宅神嚇壞 - 政治 酸民進黨有人已去美國打完2劑 柯P對記者壞笑：妳、我知道就好 - 政治 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 看到蔡英文民調吳子嘉脫口這句 郭正亮嘆：2％太小 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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