高市議員高閔琳積極爭取設置「橋頭匝道」，並要求市府優先開闢台39高鐵橋下聯外道路。（高閔琳提供）

高雄市議員高閔琳今（28）日在議會總質詢提到，橋頭科學園區周邊聯外交通問題大；為緩解岡山交流道交通壅塞及園區未來周邊路網負荷，高閔琳積極爭取設置「橋頭匝道」，並要求市府優先開闢台39高鐵橋下聯外道路。

對此，市長陳其邁答詢時指出，由於今年年底橋科提供廠商選地招商，除了相關公共建設外，另一邊提供廠商同步建廠，而台39線高鐵下道路往南延，可成為橋科另一重要南北向聯外道路，市府會優先開闢；橋科聯外道路友情路今年8月將完工，園區北側的1-2號道路也會儘速來施作，至於增設匝道他表示也會加速與中央協調。

高閔琳今除關切岡山路竹捷運延伸、RK1前站開發與後站連通天橋進度，主要針對橋頭科學園區開發進度提出質詢。她表示，橋科園區開發計畫昨雖通過環評初審，但除了生態保育、中崎有機農業專區農民安置、園區之空汙抵換、使用再生能源及在再生水等使用比例等問題；最重要的是橋科聯外交通規畫問題大、中央與地方見解有差距。

高閔琳認為，除園區內道路建置，橋頭科學園區開發時程如無法妥適配合聯外道路開闢之時間點，則橋科恐成「人進不來、貨出不去、廠商不想來」，市府「年底招商選地」期程恐延宕。

高閔琳表示，高雄市政府雖刻正進行友情路及大遼路拓寬工程，但仍無法減輕介壽東路（186）和岡山交流道既有負荷，遑論未來增加橋頭科學園區之人流物流之交通需求；因此提出具體建議，要求市府積極向交通部爭取增設國道１號橋頭匝道，並優先開闢高鐵橋下道路優先段(橋科至186)以增加一條南北向的平面縱貫道路。

高閔琳認為，增加一個匝道銜接高速公路、一條平面的縱貫道路，不僅能有效進行分流、緩解交通壅塞情形，更能直接提升岡山、橋頭及鄰近燕巢、大社地區的交通便利性。

陳其邁指出，開闢高鐵橋下道路（台39線）自阿蓮區往南延伸至仁武區，全段由公路總局刻正辦理可行性研究與期中審查，核定後預計8年完工，但就橋科開發與區域發展，確實應優先開發橋科段；同時也肯定增設國1橋頭匝道，將持續與交通部針對經費分攤問題溝通。

此外，高閔琳也持續督促「岡山第二交流道」進度，並建議市府應同步積極向中央爭取同步拓寬緊鄰嘉興國中之瓶頸段「嘉新東路三巷」，以拓展幹完善的交通路網，改善學校交通問題，更能嘉惠地方螺絲扣件產業之運輸。