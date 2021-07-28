受住房供應吃緊影響，5月美國20大城市的獨棟住宅價格創下近17年來最大的年漲幅。

標普/凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）5月全美20大都會區房價指數較去年同期上漲17.0%，超出經濟學家預估的年漲16.4%，並創下2004年8月以來的最大漲幅。

在這20大城市中，以鳳凰城、聖地亞哥和西雅圖5月的房價漲幅最大。

而與4月相比，全美20大城市綜合房價指數上漲1.8%，亦超出經濟學家預估的月漲1.6%。

Realtor.com資深經濟學家George Ratiu表示，史上最低的抵押貸款利率、企業重啟，再加上防疫限制解除，引爆了買房狂潮。

全美房價飆升主要因為住房供應緊缺。與2007年到2009年金融危機爆發之前相反，現在的房市榮景並非來自於投機者和信用不良者的炒作和烘抬。

美國商務部周一公布，在住房供應吃緊的情況下，今年6月美國獨棟新屋銷售量月減6.6%，為連續第三個月下滑；經季節性調整後年率為67.6萬戶，創下2020年4月新冠疫情爆發初期以來的新低紀錄。分析師預估美國6月新屋銷售月增3.4%，以年率計達到80萬戶。

與去年同期相比，美國6月新屋銷售數大減19.4%，為疫情爆發以來首次衰退。此外，5月新屋銷售由76.9萬戶下修至72.4萬戶。

近來的數據顯示生產成本升高迫使建商縮手，導致供應吃緊、房價走高。6月美國新屋價格中位數較去年同期上漲6%，而前幾個月的漲幅甚至高達15%～20%。