豪華跑車製造商奧斯頓馬丁(Aston Martin)周三宣布，受到公司首款運動休旅車DBX的熱銷推進，公司上半年對經銷商的汽車銷售量年增224%，也讓今年上半的虧損有所下降。

DBX 4x4才在一年前開始量產推出，在今年上半的2901輛總汽車銷量中就占了半數。

執行主席Lawrence Stroll指出，在第一款SUV DBX的成功基礎上，公司又推出了兩款新車，並將推出更令人振奮的產品。

一直由007電影進行代言的該汽車品牌，自2018年上市以來，處境一直艱困，產品表現未如預期，燒光現金，促使該公司在去年引入億萬富翁Stroll的投資。

休旅車DBX於2020年7月投產，協助該公司在獲利豐厚的領域擴大市場吸引力；由其汽車同業的經驗來看，是相當有利可圖的。

奧斯頓馬丁的虧損，從去年上半的2.27億英鎊(約3.13億美元)減緩到今年上半的9100萬英鎊(約1.26億美元)。公司表示，業績表現符合於全年汽車銷量6000輛的目標。

公司上半年的營收為4.98億英鎊，優於去年同期的1.46億英鎊。