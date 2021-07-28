開發金(2883)今舉行法說會，公司2021上半年自結稅後淨利新台幣169.6億元，年增460%，每股盈餘1.14元。開發金總經理龐德明(Stefano Paolo Bertamini)表示，開發金控成為台灣首家與微軟策略合作以導入微軟雲端方案的上市民營金融機構，以加速數位轉型。開發金目標成為台灣金控公司股東權益報酬率前五名的公司，今年上半開發金已達陣，未來公司將更有效率應用資金和資產。

龐德明今天也對於台灣的防疫，給予正面評價。龐德明表示，自已是外國人，也正積極在學中文，從外國人角度來看台灣疫情，台灣防疫表現不錯的，反應速度很快，疫苗施打率也正在提升；開發金積極配合政府防疫措施並維護員工的安全。這次的疫情也加速企業的數位轉型，數位化速度是非常重要的，相信即使未來疫情好轉，數位的方便性仍會繼續被採用。

開發金今年也積極加速在大陸的消金業務拓展，今年6月凱基銀行董事會通過參與大陸地區蘇銀凱基消費金融有限公司增資案，蘇銀凱基消費金融公司原實收資本額人民幣6億元，新增資本額人民幣20億元。凱基銀總經理曹慧姝表示，公司看好中國政策利多和規模經濟有利消金公司，因此對蘇銀凱基消費金融進行增資擴大營運規模。由於新業務才起步，目前對獲利貢獻有限。

開發金旗下中壽H1的後淨利為新台幣165.3億元，年成長107%；開發金控認列新台幣76.4億元，負債成本下降至2.99%，維持正利差，公司推動數位保險，啟動刷臉投保試辦成果優於預期。

凱基金H1稅後淨利為新台幣22.7億元，較去年同期成長27%；淨收益較去年同期成長8%，淨利息收益率較去年同期增加17bps；活期存款增加24%，財富管理手續費收入較去年同期成長13%。

中華開發資本上半年受惠疫情和緩，投資部位評價表現回升，稅後淨利為新台幣26.7億元。預計3Q完成兩檔外籌基金募集，總資產管理規模將上看新台幣500億元。公司持續優化資產配置，發展私募債權及併購策略。

凱基證券則受益於各業務線強勁動能，H1稅後淨利成長至新台幣71億元，較去年同期成長195%，海外獲利貢獻達新台幣9.1億元，較去年同期成長96.4%，其中凱基泰國上半年獲利創歷史新高。H1凱基證股權承銷市場第一，經紀市占率10.5%較去年同期成長三成，為歷史新高。