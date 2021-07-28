東京奧運，國際媒體多以台灣稱呼、報導我國代表團，國民黨卻堅持使用中華隊名稱；民進黨發言人周江杰表示，「我們的選手出國，幫選手喊台灣隊加油是很正常也自然的事情」。

周江杰指出，國民黨連台灣都講不出口或不想講，令人費解。如果國民黨不想提到台灣，台灣人也不會想提到國民黨。

他強調，本屆奧運選手屢創佳績，截至今日中午前台灣已有六面獎牌入袋。包括1面昨日的女子舉重金牌，2面銀牌，以及3面銅牌。奧運選手的奪牌成績是史上最佳，而且賽事仍還在進行當中。請大家一起為台灣選手加油！