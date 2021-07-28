美國總統拜登周二表示，隨著高度傳染性的Delta變種病毒在美國各地擴散，其政府正在考慮是否要求聯邦僱員接種新冠病毒疫苗。

當被問及他是否會強制要求所有政府人員接種疫苗時，拜登表示：「這件事正在考慮當中」。

為了避免Delta變種病毒使疫情進一步惡化，美國疾病管制與預防中心（CDC）周二推翻了原先的配戴口罩指引，該主管機關建議已接種疫苗者若居住在人口密集區，在室內公共場所仍需戴上口罩。而高中以下教師、學校行政人員、學生和訪客，無論是否已接種疫苗，一律得戴上口罩。

CDC在5月時宣布已接種疫苗者，在多數室內與戶外的公共場所都不需要戴口罩，也不必保持社交距離。

CDC主任Rochelle Walensky說明這項政策調整時表示，已接種疫苗的民眾仍有可能感染Delta變種病毒，並將病毒傳染給他人。

拜登政府此前並不鼓勵聯邦機關要求僱員接種新冠疫苗。不過，美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）周一宣布將下令其醫護人員接種疫苗，成為美國第一個祭出接種令的聯邦機構。