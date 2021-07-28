內灣線911進入70週年，老街商圈希望除了小火車外，能加開蒸氣老火車，帶動觀光活絡商圈經濟。（羅浚濱攝）

新竹縣內灣遊憩區每年旅客多達140萬人次，5月中旬疫情爆發後，內灣老街幾乎未見遊客，台鐵內灣線載客數更是跌到谷底，老街商圈希望縣府與台鐵協調，在9月11日內灣線70週年時，以加開蒸氣老火車等方式舉辦相關慶祝活動，活絡商圈經濟。

很多鐵道迷都推荐親子和情侶搭台鐵內灣線小火車，先到有「愛情車站」美名的合興車站打卡，再從內灣車站出來後徒步逛內灣老街，選擇喜愛的美食，走內灣吊橋欣賞油羅溪風光，渡過一天充實的假期。

縣府交旅處長游志祥說，內灣遊憩區估計每年的旅客有140萬人次，搭內灣線小火車的遊客約佔1成，主要是每小時才有1班車，台鐵以往都在年節及假日增加車廂和班次，因應遊客搭乘需求。

去年搭小火車到內灣的遊客計有28萬9069人次，今年4月之前每個月都有2萬6千人次以上，2月因春節及「報復性」旅遊，旅客有3萬8千多人次。

台鐵指出，5月疫情三級警戒後，內灣線旅客跌落谷底，平均每天只有696人，與去年日平均3638人，減少了76.6％，明顯看出搭小火車的都是通勤族，根本沒有遊客。

1951年9月11日通車的內灣線，今年將進入70週年，九贊頭文化協會和內灣老街商圈協會在年初就曾提議舉辦慶祝活動，但疫情三級警戒後遊客稀落，商圈理事長彭春浮很無奈說，有的屋主把這2個月的租金減半，但還是有20家攤商退租離開老街商圈。

在目前疫情和緩後，老街攤商們希望縣府能規畫內灣線70歲慶生活動，並協調台鐵加開蒸氣老火車做為活動賣點，帶動觀光讓老街人氣回流，活絡商圈經濟。

游志祥說，目前疫情已見和緩，會與台鐵協調舉辦內灣線70週年相關活動。台鐵表示，地方政府籌辦的鐵路慶祝活動，台鐵多會配合，內灣線慶祝活動將會視疫情情況研議。