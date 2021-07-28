東京奧運開賽，台灣選手出賽各項目競賽，已為國家贏得6獎牌，超越2004年雅典奧運的成績，引起台灣民眾歡呼與興奮。藝人小s 昨（27日）在臉書上發文：「想邀請奧運選手們，來到家裡一起用餐慶功！」短短不到24個小時內，貼文已超過14萬名粉絲按讚。

小s在臉書上分享，覺得我國奧運選手們的表現優秀：「太棒了！郭婞淳舉重女神！跟我兒子一起到我家吃飯，幫英雄們慶功！當然也歡迎勇緯！有神射3人組，小戴、莊智淵…乾脆全來啦!」小s開心地自拍1張照片，豎起左手大拇指比讚，很開心選手們相當專注、全力以赴，為國爭取榮耀。

小s日前(26日)再次上傳新的影片，拿起手機錄影，向女兒許老三喊話：「寶貝，妳有沒有什麼話，想對源禧哥哥說？他是妳哥哥，你們兩個長得一模一樣，只是媽媽沒有跟妳說」許老三回應媽媽：「可是我不知道他是誰…」母女倆人的對話與互動，有網友表示：「媽媽入戲太深了！」

有網友熱情地回應:「拜託國際巨星好好招待台灣健兒了！前進帝寶」小s回覆對方：「他們要願意跟我兒子來，我又不好意思強迫！」有不少許網友們表示：「一個奧運，多了一個兒子和無數的乾兒子和女兒！」、「可以在帝寶中庭辦流水席，順便請賈永婕開演唱會，然後記得要請周子瑜！」、「全到要直播給大家看喔！」、「想看兒子跟許老三相見歡」。