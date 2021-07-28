依據我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌可獲2000萬元獎金、銀牌700萬元、銅牌500萬元，前3名得選擇「月領」。「舉重女神」郭婞淳昨（27日）在東奧拿下舉重金牌，加上國光獎金2000萬元與富邦集團獎金10萬美元（約新台幣280萬），她這面奧運金牌總計入袋2280萬元，但郭2000萬國光獎金一次領完，還是月領12萬50000元比較划算？律師林智群經過計算，如果郭「月領」不僅到40歲就可以領到2000萬元，假設可以領到國內女性平均年齡80歲，就可領到8000萬元，足足翻了4倍，所以建議郭最好是「月領」。

林智群在臉書PO文表示，奧運金牌「月領」一年150萬，13年4個月就領了2000萬元；銀牌一年45.6萬，領15年5個月就超過700萬；銅牌一年28.8萬，領17年5個月就超過500萬。他表示，郭婞淳今年27歲，如果選擇月領12萬5千元，領到40歲就領滿2000萬元，之後每月照常領12萬5千元，若是領到80歲，拿到的金額就是8000萬元，比一次領足足「翻4倍」，至少多領6000萬元，一個move2000萬變8000萬，何樂不為？

林智群也點出2000萬一次領，可能遇到的現實問題，他指出「如果一次領2000萬元，親戚朋友不管熟不熟，這裡困難哪裡困難的都跑來了」，這時要拒絕也傷感情，每個人借一點又馬上就花光」，還說：「有幫助別人的心很好，但先把自己安頓好更重要」。

林智群認為，運動選手提早鋪好後路非常重要，必須有穩定的收入做後盾，才能放心訓練、提升技能，不用去擔心收入與開銷問題，選擇按月領的方式不只拿到更多，退休後做自己想做的事情也比較容易。

網友看到林智群貼文後紛紛留言「月領12.5萬，等於年報酬率7.5% 還要加上未來通膨的可能，所以把時間跟報酬率算進去，不能算是多領，而是國家給運動員的保障」、「所以不是運動員待遇不好，是拿不到牌的運動員待遇不好」、「按月領有通膨」、「沒事，她3年後會再拿一個金牌。」