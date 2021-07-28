中國國務委員兼外長王毅28日在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。阿塔宗教委員會和宣傳委員會負責人同行。王毅表示，希望阿塔以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標；希望阿塔同「東伊運」等一切恐怖組織徹底畫清界限，予以堅決有效打擊。

根據大陸外交部網站，王毅表示，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。阿富汗屬於阿富汗人民，阿富汗的前途命運應該掌握在阿富汗人民手中。美國和北約從阿倉促撤軍，實際上標誌著美對阿政策的失敗，阿人民有了穩定和發展自己國家的重要機遇。

王毅指出，阿塔是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿和平和解和重建進程中發揮重要作用。希望阿塔以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。阿各派別、各民族應團結一致，真正把「阿人主導、阿人所有」原則落到實處，推動阿和平和解進程儘早取得實質成果，自主建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。

王毅還強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅。打擊「東伊運」是國際社會共同責任。希望阿塔同“東伊運”等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

巴拉達爾對有機會到訪中國表示感謝。表示中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，讚賞中方在阿和平和解進程中發揮的公正和積極作用。阿富汗塔利班對爭取和實現和平抱有充分誠意，願與各方一道，致力於在阿建立廣泛包容、被全體阿人民接受的政治架構，保障人權和婦女兒童權益。阿塔決不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情。阿塔認為阿富汗應同鄰國和國際社會發展友好關係。阿塔希望中方更多參與阿和平重建進程，在未來阿重建和經濟發展中發揮更大作用。阿塔也將為營造適宜的投資環境作出自己的努力。

同日，大陸外交部部長助理吳江浩同巴拉達爾一行舉行會談，就共同關心的問題深入交換了意見，增進了瞭解，擴大了共識。