疫情期間高雄市長陳其邁所推防疫政策引發全國關注，網路聲量顯著，為實際了解高雄市民對市府防疫成果滿意度，在三級警戒進入尾聲，國策研究院文教基金會委託視拓調查中心於7月24至26日晚間進行電訪調查，民調結果顯示，有九成民眾滿意市政府防疫表現，有超過半數以上民眾表示非常滿意，陳其邁市長滿意度更高達84.2%，顯示高雄市民高度肯定由陳其邁市長所帶領的高雄市府團隊。

高雄市市長陳其邁施政滿意度創新高。

高雄市府防疫有成 綠近百分百相挺 藍七成五認同

進一步交叉分析民眾對陳其邁市府防疫滿意度，資料顯示高達98.9%泛綠支持者表示滿意，政黨傾向偏中立者有87.6%表達滿意，在泛藍支持者當中也有高達74.8%給予肯定。呈現泛綠支持者氣勢高漲，對市府接近百分之百滿意度，泛藍支持者也很肯定市府防疫有成的情況。

陳其邁的防疫表現度獲跨黨派支持者的認同。

防疫政策滿意度平均八成四高滿意度

陳其邁市長帶領的高雄市府，其防疫政策不論是精準疫調、疫苗接種計畫、或兼顧防疫與生計的高雄好家載、以及公托復營運等，獲得市民高達84.5%高度支持。

高雄市疫苗接種有破8成的滿意度。

這次疫情從五月中擴散，全台疫情嚴峻，高雄經歷數波群聚感染，成功清零守住社區防線，有88.5%的民眾對市長採取精準疫調模式感到滿意；而高雄市府首創的計程車接送長者、高雄市宇美町式接種等疫苗接種服務，則有83.2%的的滿度意；補助受疫情影響的計程車資，讓民眾在家享受美食小吃及購買生鮮蔬果，以達到消費者、餐飲商家與計程車業三方互助的「高雄好家載」平台，獲得市民83.3%的滿意支持，尤其是在44歲以下較年輕的市民朋友中，獲得平均91.6%的高度支持。

此外，市府協助幼教人員接種，公托恢復營運，緩解民眾的幼兒托育壓力，也有84.5%的民眾表示肯定，特別是在有育兒壓力的20-49歲少壯族群中平均有88.2%的支持。

有疫苗接種經驗者88%感到滿意 超出無相關經驗者近兩成

值得一提的是，受訪民眾中，個人或家人曾接種COVID-19疫苗者達七成，在這七成民眾中滿意疫苗接種措施者達88%，相對於自己或家人未曾接種者70%滿意程度，明顯有接種過疫苗的民眾更加滿意疫苗施打措施，超出無相關經驗者18個百分點。

市長滿意度衝破八成，國民黨支持者滿意度也有六成

在高雄市民對於市府防疫的高度肯定下，陳其邁市長的施政滿意度已達84.2%，除民進黨高度肯定，有99.7%的滿意度

外，就連國民黨的支持者都有60%的滿意度，中間選民也有77.2%的滿意度，顯見，陳其邁市長將近一年的整體表現，尤其是防疫的優異表現，包括:精準疫調、友善長者疫苗施打以及防疫紓困亮點—高雄好家載平台，均受到市民不分藍綠高度的肯定。

本次民調由國策研究院文教基金會委託視拓調查中心執行，調查對象為戶籍高雄市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，於今年7月24至26日晚間進行，以分層比例隨機抽樣法共完成1087份有效樣本，在95.0%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，資料依據高雄市民政局110年6月底人口統計資料，針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理