奧運的發源國希臘開幕前5日一牌未得，在開幕式之後毫無存在感，還爆發種族歧視風波！希臘ERT電視台一位評論員在桌球比賽時發出歧視東亞選手的評論：「他們的眼睛只是兩條縫，是怎麼有辦法看清球的移動。」旁邊的人也跟著笑。不久之後電視台發布聲明開除了那位評論員。

受害者是韓國桌球選手鄭榮植，其實相較一般東亞人，鄭榮植因為眼睛比較大又長得帥，被稱讚為「大眼歐巴」。這位希臘資深評論員Dimosthenis Karmiris反正就是要歧視亞洲人，畢竟東亞選手一直是桌球的霸主，才不管你是不是真的瞇瞇眼。鄭榮植在男單8強戰敗給中國大陸的「大魔王」樊振東。

這次東京奧運的地主就是東亞的日本，可能有些希臘人心裡是不服氣的，日本當初是第一個把奧運帶到東亞的主辦國。現在日本高居獎牌榜前3，韓國隊10面獎牌，中華隊也頗有斬獲，在這情況下希臘評論員也只能打打嘴砲了。