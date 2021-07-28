金志遙(本名林大晉)從偶像男團「Postm2n」出道，擁有藝人、導演多重身分，他去年受邀擔任新型態娛樂OTT平台—亞洲心動娛樂(Aisa Momentum Media，簡稱AMM)台灣區總監。今(28日) 平台內首部戲劇作品《20年的約定》於「心娛APP」首播，羅志祥（小豬）特別錄製VCR祝賀，子弟兵C.T.O擔任嘉賓，C.T.O一見到金志遙就喊「師伯」！金志遙苦笑：「我剛出道的時候他們甚至都還沒出生！」

金志遙當年與小豬同為「團體教父」孫德榮公司旗下藝人，兩人情如兄弟，各自單飛後，小豬曾在2014年自掏腰包幫金志遙辦了一場演唱會，這也是金志遙爸爸第一次看他的個人演唱會，至今讓金志遙難忘這份恩情！他為了感念小豬的思情，加上想要提攜後進的心，特別邀請C.T.O為活動助陣，希望讓更多亞洲各地國家粉絲能認識他們。

金志遙還與C.T.O分享自己與小豬相處的趣事，提到每次坐保母車都跟小豬搶最後一排的位置，金志遙笑說：「你們不覺得到了簽唱會最後一個下車出來就是最大牌的嗎？！就像摔角選手進場時，最厲害的都走最後一個，感覺很威風！代表小時候我跟你們老闆(小豬)英雄所見略同！」」

值得一提的是，彷彿在C.T.O身上看到當年自己男團出道模樣的金志遙，興起想把當年紅遍半邊天的「四大天王」及「Postm2n」成員羅志祥、歐漢聲、陳中威、陳顯政、林大晉、勞光宇、王仁甫集合在一起辦演唱會，金志遙表示：「我一直有個夢想，想找大家一起在舞台上表演，一首歌都好，因為人生一直在走無法回頭！那是我很簡單的願望！我會繼續努力，未來等我真的有能力，我一定要實現它！」

從原本光鮮亮麗的舞台退下改坐辦公桌當起CEO的金志遙，卸下歌手光環轉換跑道，坦言花費不少心力，當初因為工作輾轉認識貴人而觸到影視製作這塊領域的他，為了熟悉各階層工作，從管理、製作、監製、執行、預算、行政到公司的成績或收益都得負責，也因為幾乎24小時待命，讓金志遙坦言當了總監後，不但沒有一天睡足5小時，還因為整天坐辦公桌而胖了5公斤，開玩笑說是「職業傷害」！

金志遙（中）邀請C.T.O擔任台灣區線上活動嘉賓。（AMM亞洲心動娛樂提供）

金志遙搖身一變成新型態娛樂OTT平台—亞洲心動娛樂(AMM)台灣區總監。（AMM亞洲心動娛樂提供）