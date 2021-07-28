繼「小收據」、「小合同」之後，騰訊電子簽28日又新上線「小借條」功能。據了解，當用戶在微信打開「騰訊電子簽」小程式，選擇借條功能，依次輸入借款雙方身份資訊、金額、借款事由、利率、還款時間、還款方式等資訊，騰訊電子簽會生成具備法律效力的電子借條供雙方簽署。

更為重要的是，小借條還具備「還款提醒」功能，雙方約定的還款日期當日，平台會通過短信提醒借款人還款。

據《21世紀經濟報導》報導，日常生活中，熟人或朋友經常出現借款，但借條缺失或不規範容易引發糾紛。例如有的用戶通過微信轉帳借款卻未保存聊天記錄，使得雙方金錢往來用途和目的難以確定。甚至有的不法分子使用「字跡消失筆」寫借條，導致借款證據消失，也給法院判案帶來重重困難。

騰訊電子簽相關負責人表示，推出「小借條」功能，是為了給使用者的借款活動提供規範、合法服務。通過低門檻應用，讓更多使用者體驗到電子借條的便利，為用戶間的借款行為多一份保障。

據了解，該電子借條遵循《中華人民共和國民法典》、《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》等法律法規及司法解釋的相關規定，因此具備完全的法律效力。

同時，騰訊電子簽方面表示，對雙方簽署過程的關鍵電子證據也進行區塊鏈存證，上傳至區塊鏈可信存證服務平台「至信鏈」，底層技術基於國產開源自主可控的「長安鏈」，可確保合約內容安全與不可篡改。