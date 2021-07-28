機車與慢跑者皆摔倒在地。（截自臉書《●【爆料公社二社】●》）

在馬路上慢跑發生車禍，究竟是誰的錯？有網友在網路分享影片，新竹一名男子晚間在馬路慢跑，與一輛機車擦撞，2人1車通通摔倒在地。影像曝光，眾多網友認為馬路本就不是給人慢跑的，怒轟慢跑男：「為何不上交流道改跑路肩」、「在馬路上慢跑？哪天會不會傻到去鐵軌慢跑」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆料公社二社】●》分享一段19秒影片，並示警：「慢跑運動被機車擊落⋯⋯晚上運動要特別注意安全！！！」，發文者表示事發地點在新竹，影片是行車記錄器後錄鏡頭所以是鏡像（相反），影片中機車是順向，慢跑者是逆向。

影片中是一條看來是雙線道、旁邊還有停車格的馬路，只見一名男子沿著停車格外慢跑，突然一輛機車經過，雙方發生擦撞，機車與慢跑男雙雙倒地。

影片曝光引發網友熱烈討論，紛紛表示：「為何不上交流道改跑路肩」、「這是車道，為什麼慢跑的人要在路上跑？」、「馬路本來就不是給人慢跑的，人行道也不是。要運動去運動場，或是安全的地方。沒有地方，就自己在家玩健身環。」、「在馬路上慢跑？哪天會不會傻到去鐵軌慢跑。」。

還有人貼出：「道路交通處罰條例78條第1項第4款、於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。處新臺幣三百元罰鍰」。更多人幫騎士喊冤：「逆向還跑到4/1馬路上了..可憐的倒楣騎士…騎中間會會被四輪駡.告邊騎還要閃逆向三寶」、「這種情況在澳洲絕對是行人全責，在台灣只能說機車騎士衰洨，至少30%」。