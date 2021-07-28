台中市施打第一劑有80萬172人，已正式突破80萬大關。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中28日本土零確診，境外移入1例（案15726），為一名64歲的印尼台商，在印尼確診後搭醫療專機返台治療，目前收治在北部一家負壓隔離病房。市長盧秀燕表示，統計至今日上午，全市施打第一劑人數已正式「突破80萬大關」，而台中疫苗總剩餘率15.54％。

衛生局長曾梓展表示，該名境外移入個案是一名長期於印尼工作的台商，屬境外即確診，7月16於印尼當地確診陽性，因當地醫療量能負載治療不易，經衛生福利部疾病管制署7月26日依「境外確診嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）國人專案返國就醫作業原則」核可後，搭醫療專機於27日入境，再搭乘救護車直接入住位於台北的醫院負壓隔離病房治療。

個案搭乘醫療專機返台就醫，無台中市公共場域足跡，相關人員皆有適當防護設備，無須匡列密切接觸者。

盧秀燕也在台中市疫情指揮中心線上記者會公布，全市施打第一劑有80萬172人，已正式突破80萬大關，換算下來，18歲以上的「全年應施打率」是34.11％，全市總人口施打率是28.37％，另外，從中央提供的數據也發現，台中市的疫苗總剩餘率15.54％，是六都最低。