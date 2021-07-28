國內疫情警戒27日起已從三級降為二級，教育部長潘文忠表示，85％的私幼已經開課，可緩解家長的焦慮：同時，教育部希望中小學9月1日順利開學，屆時若有學校停課，過去兩個多月累積的線上教學可以立即派上用場。

過去兩個多月三級警戒期間，全國學校、幼稚園、補習班及安親班均停課，家長不知要將小孩送到哪裡，工作和家庭難兼顧，引發不少民怨。

潘文忠表示，疫情警戒從27日起降為2級，教育部也公布防疫指引，讓私幼、補習班及安親班可以開課。根據教育部調查，全國4334所私立幼兒園中，到昨天為止，已有3695園開課、占85％，可適度緩解家長們的焦慮。

至於中小學方面，潘文忠說，希望如期於9月1日開學。他在7月13日的全國教育局處長的縣市會議中，希望各縣市蒐集過去兩個月的線上教學經驗，9月1日開學後，若因疫情而有學校要停課，則這些學校要重啟線上教學。

潘文忠表示，過去三級警戒期間，學校實施線上教學，累積了非常多的經驗，教育部也辦了70多場線上教學研習，讓6000多位老師及家長增能，未來一旦疫情因素要再進行教學，這些經驗都會用得上。