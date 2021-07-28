友訊(2332)於今(28)日舉辦新品發表會，推出一系列AI智慧無線網路新產品，更主打「台灣網通國家隊」，從供應鏈到組裝充分發揮台灣實力，在產品上，一大亮點就是具有AI技術的WiFi6無線路由器，該系列新品以台灣作為首發市場，再進一步前進歐洲、美洲及日本等主要消費市場。

友訊此次第三季全球線上產品發表會主要推出台灣設計製造的AI智慧無線網路產品為主，包含三款全新EAGLE PRO AI系列無線路由器，分別為R15 AX1500 WiFi6 AI雙頻無線路由器、M15 AX1500 AI MESH WiFi6雙頻無線路由器，以及E15 AX1500 WiFi6 AI無線延伸器，友訊本次新品將台灣作為首發市場，後續將逐步推廣至歐洲、美洲及日本等主要消費市場。

友訊品牌策略中心副總經理黃稟洲表示，現今網路產品已是家庭必備，在這段推廣普及的過程中，民眾從剛開始對網路感到陌生，到如今網路已變成生活的一部分，友訊是相當重要的市場推手，友訊下一階段友訊的使命，是讓消費者從「有」網路轉變到「好」用的網路。

黃稟洲表示，此次發表的EAGLE PRO AI系列產品，就將網路智慧化的設計理念融會其中，無論是預期三年內主流的WiFi6產品包含AX1500(R15、M15、E15、G415、G416)或N300（R03、R04、G403)及AC1200(R12、G412)等入門款產品都提供用戶在家用無線或4G行動通訊應用更完整的選擇。

友訊EAGLE PRO AI系列新品最大的亮點在於這是友訊首款搭載AI人工智慧技術的WiFi6無線路由器，與前一代WiFi5相較能增加四倍的連線設備承載量，更提升40%的高速傳輸速度，且運用業界最新WPA3無線加密技術讓連網更安心。三款新品皆具備Mesh技術，並採用AI波束成型演算法技術，透過精準掌握路由器和各個Mesh節點的位置，將訊號強力集中在這些偵測點上，為Mesh網路建立更強大且穩定的訊號回傳效果。

友訊自去年經營團隊重組後，透過調整內部組織、重新制定產品及市場策略，已略見成效，更響應政府國家隊的概念，落實「台灣網通國家隊」，此次推出的EAGLE PRO AI系列產品，就是從設計到生產製造端，包括關鍵零組件等，充分整合上下游供應鏈。