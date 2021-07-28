Gupshup是一家鎖定印度市場的美國矽谷訊息新創業者，28日表示，已從美國投資公司老虎全球管理(Tiger Global Management)等募集到約2.4億美元。

在印度話中表示閒聊的Gupshup，是家訊息服務業者，一直在為知名的BFSI(銀行、金融服務與保險)公司、零售與電商提供簡訊、電子郵件、語音、IP地址、以及模擬人類對話的聊天機器人等相關開發服務。根據網路資料，Gupshup平台每個月處理要超過60億條訊息，共已累計處理超過1500億條大小信息。

Gupshup在4月份從老虎全球管理拿了1億美元資金，自己身價也增至14億美元。同時，老虎全球也成為2021年，全球最大風投資助者。

新創業者會把這些創投公司所投資的錢，用在招兵買馬，也就是找工程師或擴大營運範圍等。當投資公司投入相當多的錢在這些未IPO新創業者身上，但一直又找不到好時機點IPO的話，這些投資公司就會先在IPO前先實現利益。

Gupshup與老虎全球就有這種所謂的股票買回協議，這些新創小公司需要與大的投資者建立好關係，以保持充沛可用金流。但新創公司一直沒有IPO，也讓這些投資法人因無法實現獲利所苦。

拿Gupshup來說，成立以10多年都沒IPO，一位原始大股東甚至還傳出，等不到上市就已先撒手人寰。因此，在沒IPO前，很多股東與員工都只是紙上富貴而已。

倘若在這些新創公司的股票公開交易前，就有這種股票買回機制的話，一來可挹注這些未上市櫃公司的資金活水，二來原始投資法人與員工也可先實現獲利。