隔夜美股表現不佳，加上新冠疫情升溫，28日日股疲弱不振，日經指數收27,581.66點，跌388.56點或1.39%。東證收1,919.65點，跌18.39點或0.95%。

早盤期間，正在舉行奧運的東京，傳出每日最新統計，又增添2,848例新冠新患者。同時，也再度寫下新高紀錄。

目前，企業公布財報正如火如荼地在進行，但一些獲利良好的公司，股價卻反其道而下跌，例如信越化學等，表示這些績優成長股未來行情表現，似乎已遇到瓶頸。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，拿信越化學來說，雖然獲利可圈可點，但市場卻很冷淡，除非有更大利多，否則股價都不太會動。全球景氣雖陸續復甦，但還是有不少風險性，例如Delta新變種病毒株，還有中國大陸大力整頓科技公司。因此，利空衝擊下，日經可能將下探27,000點關卡。

蘋果供應鏈表現疲弱，Ibiden跌2.5%，村田製作所也跌0.6%。

早盤，Makuake暫停交易，因這家全日本最大的群眾募資平台，大幅下修2021年財測。市場預估，待重新交易時，Makuake股價應該會重摔16%打至跌停價位。最後，果然是收跌停。

自行車製造商Shimano上修財測目標後，股價收漲4.2%。

日清制粉集團漲4.2%，此前這家麵粉加工與食品商第2季獲利亮眼，並調高全年財測目標。

調高財測的三菱汽車，也收漲8.4%。

因為擔心中國大陸整頓當地科技業者，投資眾多中國大陸科技股的軟銀，收跌4.8%並創8個月低點。