根據一份送交地方經濟發展官員的公司文件，由亞馬遜支持的電動車新創公司Rivian初步擬投資50億美元，在美國打造其第二座電動車組裝廠。

根據路透社取得之修訂後的經濟發展文件，這個稱為「Project Tera」的工廠需要約10,000英畝的土地，但當地經濟發展官員表示，要找到一塊這麼大的土地可能性極低。

而路透社取得的最初提案並未具名Rivian，但內容指出這座新工廠只需要2,000英畝土地。相較之下，BMW位於南卡羅來納州的組裝廠佔地約1,200英畝。

根據修訂後的提案，Rivian的新廠預計於2021年秋季動工，目標是在2023年第二季投產。但數名知情人士透露，新冠疫情可能使這個時間表延後長達6個月。

Rivian拒絕對此消息發表評論。

兩名消息人士表示，Rivian新廠的選址尚未確定，但現在正在考慮的地點之一，是亞利桑那州梅薩市（Mesa）以東、靠近勾德峽谷（Gold Canyon）的土地。其中一名消息人士表示，Rivian執行長RJ Scaringe已與亞利桑那州州長Doug Ducey討論這項計畫。