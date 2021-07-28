IKKA-KY(2250)公布第2季自結財報，單季稅前淨利為0.67億元，年成長達470％；累計上半年稅前淨利為1.38億元，年成長318％，每股稅前盈餘為6.05元。

第一化成主要客戶為住友電裝、愛信(AISIN)，終端車廠客戶則為TOYOTA、HONDA、NISSAN及Volkswagen等。IKKA-KY6月營收重回3億元以上，目前汽車營收比重超過6成，而受到日本豐田(TOYOTA)銷售屢創佳績下，第2季維持在營運高峰。

過往下半年為汽車產業旺季，豐田近期全球市場銷售亮眼，並拓展電動車業務，同時，今年第2季向美國Lyft公司收購其Level 5的自駕部門，大舉投資於自駕功能，意圖與後續電動車量產作為搭配使用，達到軟硬體功能整合目標。因應自駕功能提升，IKKA-KY除現有的EPB電子手(駐)煞車系統外，也著手規畫進入ADAS鏡頭相關等領域，透過策略合作方式，加速佈局。

另外，馬來西亞政府為防疫新型冠狀病毒，於7月9日起實施加強行為管制令(EMCO)至7月22日，該公司前公告，配合政府政策馬來西亞子公司暫時停工。但馬來西亞政府於7月12日另發布符合特許行業可提前申請復工，已於7月15日恢復生產，惟仍需配合政府防疫措施進行人力調節，生產產能為60％。