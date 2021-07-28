工業電腦及伺服器需求暢旺，PCB廠博智(8155)下半年業績不看淡，博智表示，市場需求蠻旺的，接單已到11月、12月，下半年變數在缺料，所幸看起來缺料影響不大，下半年應該會比上半年好。

博智今天舉行股東會，博智產品應用以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，去年全球新冠肺炎疫情大爆發，帶旺伺服器等需求，且相較於其他PCB同業，博智因會依據客戶需求，提出材料電性分析及材料使用建議，獲得客戶高度肯定，近幾年在客戶端的滲透率不斷攀升，109年業績未受疫情影響逆境衝高，109年合併營收為29.14億元，年成長44.62%，營業毛利為8.71億元，年成長86.91%，合併毛利率為29.92%，年增6.79個百分點，稅後盈餘為5.31億元，年成長1.39倍，每股盈餘為10.69元，今天股東會通過每股配息7元。

工業電腦客戶訂單穩定，且Intel Whitley平台產品出貨逐漸放量，博智第1季稅後盈餘為9254萬元，單季每股盈餘為1.86元；累計前6月合併營收為13.38億元，年減14.69%。

展望下半年，博智表示，市場需求蠻旺的，伺服器及工業電腦訂單都不錯，接單已到11月、12月，下半年變數在缺料，不過出貨還好，未受缺料太多影響，下半年應該會比上半年好。

在新平台及網通產品部分，博智Whitley產品目前出貨已逐步放大，至於Eagle Stream今年開始打樣，預計2022年才會看到一些產品；至於網通產品，目前博智已開始出貨100G產品，400G仍在打樣尚未出貨。