女星侯怡君為捍衛婚姻大戰電視台監製小三獲勝，卻冒出蕭大陸20年前舊愛張金鳳諷刺「現世報」，她昨（27日）現身節目揭當年如何被侯怡君搞破壞，想不到今（28）日張金鳳對外透露被蕭大陸夫婦騷擾，隔空警告：「一定要逼我公開錄音檔嗎？」

侯怡君怒槓電視台小三事件傳開後，勾起張金鳳被搶男友的回憶，除了在個人臉書酸侯怡君得到報應，還在節目《新聞挖挖哇》踢爆過往被侯怡君介入感情、長期被電話騷擾的內幕，張金鳳表示曾與蕭大陸交往9年，兩人當時論及婚嫁，只要蕭大陸拍戲都會去探班，男方對外都稱她為未婚妻，卻在拍《九龍傳說》時開始拒絕她探班，張金鳳的女人第六感油然而生，驚覺蕭大陸車內出現有人故意遺漏的物品，例如涼菸，但張金鳳和蕭大陸完全不抽菸，後車廂也有一張蕭大陸穿戲服擁抱侯怡君的照片，不過兩人在劇中不是演情侶，認為兩人有鬼。

張金鳳派徵信社跟蹤蕭大陸，拍到他和侯怡君到汽車旅館開房間，張金鳳打電話揚言要捉姦，兩人才離去，最後張金鳳選擇成全，想不到一年後蕭大陸以死相逼哭著求復合，稱被侯怡君下符才劈腿，還向張金鳳養的狗下跪「拜託你媽媽原諒我」，張金鳳差點心軟，後來經由朋友得知蕭大陸根本還在跟侯怡君交往。

張金鳳苦惱的表示，2001年和蕭大陸分手後，侯怡君開始電話騷擾她，常常不出聲或是突然大吼嚇人，甚至在她結婚後還囂張的警告「把這個顧好，不要再被搶了」當年學生都對這段經歷有印象，直到20年後侯怡君遭小三介入，張金鳳在臉書PO文，又接到侯怡君電話：「妳不用高興太早，因為妳也是小三。」說蕭大陸跟張金鳳剛認識時尚未離婚，張金鳳忍無可忍，打給蕭大陸要他管好自己的老婆，想不到對方回應：「我無能為力，今天有辦法控制，就不會鬧到這個地步了，妳不要理她就好了啊。」張金鳳有把這段話錄音。

節目昨日播出後，張金鳳在臉書寫下：「終於還我清白，我等20年了」表示不是想紅，只是為了恢復平靜的生活才上節目，卻在今（28日）再PO文透露「可以不要再煩我嗎？如果留最後一點顏面給你們，你們為了保全你們夫妻的『錢途』，一定要逼我公開錄音檔嗎？」疑暗指遭蕭大陸、侯怡君夫妻騷擾。

張金鳳今在臉書稱遭騷擾，放話若再繼續要公開錄音檔。（圖／張金鳳臉書）

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