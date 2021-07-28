黑幫街頭逞凶放信號彈 警方鎖定兩派人馬

北市大同區5月15日發生一起幫派鬥毆事件，陳姓幫派成員凌晨2點半，一行10人酒吧步出酒吧，遭到高姓等10多人埋伏攻擊，還被丟出信號彈，嚇得當場逃跑，警方獲報到場，在現場發現5枚信號彈灰燼以及一把開山刀，案發後疫情提升3級警戒，警方並未立即行動，現已鎖定特定幫派份子，近期將收網。

警方鎖定陳姓被害人是竹聯幫成員，四處逞凶鬥狠，案發駕車衝入高男的火鍋店，雙方點燃戰火，5月15日凌晨2點多，高等人得知陳在某酒吧飲酒，立即找來小弟在門外埋伏，趁陳與小弟、男女步出店家，即持刀追趕，嚇得陳等人分乘3輛轎車逃逸，高等人不甘示弱，燃放信號彈炫耀，雙方上演街頭追逐。

警方接獲報案，已在5月17ㄖ通知涉案人到警局說明，剩下陳姓、高姓等人，警方已鎖定活動範圍，近日將依聚眾鬥毆等罪嫌，通知到案說明，警方更呼籲，對於暴力犯罪決不寬貸，不法分子切勿心存僥倖。