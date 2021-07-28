立委楊瓊瓔（右一）爭取重刨鋪設台中市大雅區大林路。（王文吉攝）

台中市建設局長陳大田同意編列1250萬元進行大雅區大林路路平工程，預計8月底前完工。（王文吉攝）

台中市大雅區大林路是連接國4神岡交流道及大雅台10線中清路，車流大且時常有大型重車通行，因多年未刨鋪，隨車輛輾壓及雨水侵蝕部分路面，導致路面受損龜裂。立委楊瓊瓔、市議員吳顯森邀請相關單位會勘，建設局同意編列1250萬元進行路平2064公尺，預計8月底前完工。

大雅區員林里長張本侒感謝楊瓊瓔立委及吳顯森議員及市府關心地方工程，並表示，大林路平常車流量大，且10多年路面未全線重刨鋪設，以致路面凹凸不平，嚴重影響行車安全，希望大林路的道路改善能夠儘速進場施作。

楊瓊瓔指出，今年4月接獲地方反應後，便立即邀集相關單位會勘，建議能將現有路面做全面性的改善。大林路已多年未有全面性的施工，對用路人而言每天使用的道路感受是最直接的，大林路的重鋪對交通安全性有助益。

楊瓊瓔感謝市長盧秀燕及建設局長陳大田對地方的重視，同意編列1250萬元改善工程經費，將於8月底進行路面刨除及重新鋪設，施工將採分區段全車道封閉施工，預定5個工作天即可完工，屆時讓當地居民有條平安的道路回家。

吳顯森表示，大雅區大林路有十多年未徹底整修，以往市府都是用補丁的方式「敷衍」，致使道路品質不佳，經常發生意外事故；4月份接獲里長陳情後，即向建設局長陳大田報告，偕同楊立委透過道路平整計畫爭取1250萬元修補，由養工處負責路面重新刨除鋪設工程。

建設局長陳大田指出，大雅區大林路是連接神岡國4交流道及大雅台10線中清路重要道路，往來行車頻繁，經長期大量使用，路面狀況呈現嚴重龜裂老化，且多數民生管線的維修孔蓋已影響道路舒適性。

市府已編列1250萬元將大林路(大林路7巷~大林路140巷及大林路191~大林路373巷)列入路平專案計畫內辦理，路面改善長度超過2公里。預計本次燙平計畫可提昇本路段服務水準，並予以設計適當洩水坡度及孔蓋齊平，避免路面積水，提升行車舒適性，減少因路面不平整而造成交通意外，改善車輛行駛效率及交通安全。