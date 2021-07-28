配合轉廢為能政策，事業廢棄物再利用今年6月修訂，將稀貴金屬(金、銀、鉑、銥)的再利用一次許可年限從3年延長為5年，並要求鋼爐碴再生粒料清運機具要裝GPS，強化流向追蹤。

「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」於6月24日修正發布，經濟部工業局特於7月26日、28日及29日舉辦線上法規說明會，三場次共吸引逾500人報名參加，包含200家以上業者、產業公會及環保主管機關。

這次修法採「興利」及「防弊」兼行並顧原則，「興利」方面，將高價值（如稀貴金屬）及低運作風險（如水泥等）再利用產品一次許可年限，從原本3年延長為5年。於有機及可燃廢棄物再利用種類中，新增「生質能原料」、「固體再生燃料原料」用途。明定鋼爐碴之控制性低強度回填材料（CLSM）可供作管溝回填及公共工程道路使用。

在「防弊」方面，要求鋼爐碴再生粒料清運機具應裝置即時追蹤系統GPS，強化流向追蹤管理；另增列得要求再利用機構停止收受廢棄物之違規樣態，及於高風險性再利用產品貯存量超過前6個月累積銷售量時，應停止收受規定，避免因再利用產品無市場需求而衍生不當運作。

經濟部表示，資源再生為循環經濟的重要一環，未來將持續滾動檢討再利用法令及推動循環材料應用，引導更多產業加入資源再生的行列。