奧運「五朝元老」台灣桌球40歲老將莊智淵，近日在未有教練下獨自出戰，引起各界關注。而針對近日的一些傳言，台北市議員王世堅在政論節目中表示，任何政黨和政治人物或政黨都不要和球星或體育界有不必要的連結，這不太好，而他也分析這次莊智淵比賽時形單影隻的原因，不過他的說法卻引來同台的資深媒體人王淺秋反駁。

王世堅28日在政論節目《新聞大白話》中表示，希望任何政治人物、政黨，絕對不要跟球星或體育界有什麼其他的、不必要的連結，這樣不好，「說實在話，這連累他們，在社會上，被講成什麼原因，都不好」，而這次很遺憾，莊智淵確實形單影隻，但奧運有很嚴格的規定，只能有3個教練。

王世堅指出，那天莊智淵上場確實是形單影隻，也許是因為賽程多，大家有忽略掉了，莊智淵是孤獨的勇者，他一向比較直來直往，而且他這次希望能把教練的名額留給他的母親，這點確實傳為美談，但因人數限制才沒辦法，再加上莊智淵的堅持，這個堅持是對的，「要嘛我的母親陪我去，要不就寧願形單影隻一個人面對，他是孤獨的勇者」。

聽完王世堅這段話，王淺秋直言，又不是人與人的連結，莊智淵是幫城市代言，希望幫城市帶來觀光效益，只有民進黨的總統可以跟他有連結打電話？政治人物不可以跟他有連結、不可以有代言嗎？這個說法已經倒因為果了。

王世堅則說，「妳這個連結太多了，所以我才說不要有連結，他是幫城市代言，我剛沒講這個，我說不要連結，又不是講哪一段，你這個太敏感，他幫城市代言沒有錯，當時的市長是韓國瑜，就是這樣而已，可是有的政治人物不是，可能更深入，我們就不多說了，不要拖累體育界的朋友們」。