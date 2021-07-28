「新竹光臨藝術節」隆恩圳燈區將於30日起開展，展期至8月14日。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

全國疫情警戒已降為2級，「新竹光臨藝術節」隆恩圳燈區也確定將於30日起開展，展期至8月14日，燈區展出來自澳洲、香港、荷蘭、日本及台灣等國際藝術家共8件作品，不過，目前仍在防疫警戒期間，民眾須至市長林智堅臉書線上預約，以作觀展容留量、分流管控。

市長林智堅表示，2021台灣燈會在新竹市今年初因疫情停辦，後轉型為2021新竹光臨藝術節，又因春夏季疫情嚴峻延期辦理，近日疫情警戒調降2級，市府因此開始為布展試燈，決定於本周五展出新竹光臨藝術節的「隆恩圳燈區」。

不過，展區也將依循中央流行疫情指揮中心各項指引，包括限定出入口進出、實聯制、總量管控、分流進出，邀民眾把握機會預約，也務必落實觀展防疫。

林智堅說，隆恩圳燈區布展從東大路到民主路之間，共展出8件作品，利用隆恩圳水道與公園步行空間，更結合林蔭環境，打造各具特色的光影藝術，有水圳上飛舞的蜻蜓、榕樹下發出唯美光芒的燈牆、林蔭間再現日出時分的霧氣步道，營造豐富的視覺燈光饗宴。

他也特別公開3處打卡點，第1是由香港「WHITEGROUND」團隊打造的「The Wishing Field光圳」，由3千條LED燈管組成，與下方隆恩圳水道波浪相輝映，當風吹過時，光源還會隨之調整，在漆黑間閃爍、遠望過去宛如整片絕美稻浪。

第2處是由無數白色羽毛組成的「Big Bang大飛彈」，由台灣「有用主張UxU Studio」團隊設計，在藍色燈光襯托下，宛如是撞擊地面前一刻被凝結在空中，給民眾無限視覺衝擊。

第3則是日本藝術家島田正道創作的「You Cant Catch Me豆娘」，在圳邊裝設24座模擬豆娘姿態的燈具，觀展時會先發現棲息於柵欄上的發光豆娘，若接近這些燈具就會依序亮起，營造豆娘飛離的動畫效果，栩栩如生。

市府表示，「隆恩圳燈區」採線上預約、免費參觀，每天分為兩梯次參觀，為晚上7時至8時30分、與晚上8時30分至10時，各有500名限額，民眾須至市長林智堅臉書線上預約，第1階段預約於今晚7點開放連結至8月3日。