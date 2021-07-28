疫情衝擊經濟，行政院將要發振興券，外傳今年是「五倍券」，立委何志偉更喊到「六倍券」，對此，台北市長柯文哲直言，現階段大家不要亂喊價，既然如此，他主張要發一百倍卷，或每人普發五千萬元。

柯文哲表示，在這種時候，有人喊五倍券，就會有人喊六倍券，那乾脆說「柯文哲主張發100倍券」，他認為，若要回到學術上來看，發這種振興券要有2種目的，第一是政策引導效果，第二要有時間限制，不然沒有加速作用。

柯文哲指出，在去年發三倍券時導入無現金交易，自因為後疫情時代產業一定要轉型，得做到輔導產業轉型目標；另外，一般來說振興券時間拉太長會沒效果，變成「剛性需求」。

柯文哲透露，以自己為例，之前使用悠遊卡拿到3000元，每天坐公車直至12月，最後把剩下的拿去市場花掉，這對刺激經濟沒效果，所以如果振興券要對刺激經濟有效果，必須要有時間限制。

柯文哲直言，去年發紙張振興券，光是印刷就花了23億，還不包括人力，國家推出政策時要有前瞻性，該前瞻的不前瞻，還用最Low的方法，先花掉23億，結果什麼都沒有。

對於桃園市議會通過普發5000元，柯文哲強調，乾脆每個人發5000萬元，這時候不要亂喊價，政治要務實，政策要有引導作用，更必須考慮實務性。