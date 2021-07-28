中央近期開放第4輪疫苗預約接種，北市共計有17萬名38歲以上民眾可預約施打，中央卻臨時通知「疫苗不夠」，但已有13.5萬人預約，北市府預計將接種時段切分為二，度過這次危機。台北市長柯文哲表示，第一階段北市將提供6萬劑、中央有2.5萬劑，大概到8月3日才有第二波疫苗，目前還在調度，「但比較麻煩是，可能會擠壓到補習班人員的疫苗。」

「有多少疫苗就來提供多少人預約，這是基本原則。」蔡炳坤指出，北市從6月15日到7月15日，共計進行7梯次的預約接種，幾乎都很順利，因為有多少疫苗就開多少缺，中央系統接管後前面2波都還順利，到第4波時中央通知了17萬人可預約北市醫療院所進行接種。

蔡說，這波預約時間為27日到29日，截至27日傍晚6時，已有13.5萬人預約成功，雖然對市府而言是好事，但同時間中央卻傳訊通知「第4波預約疫苗不夠」，北市因此拜託中央將預約系統關閉，至少將13萬人的疫苗湊齊。

北市府向中央反應後達成最終決議。蔡說，目前會將預約時段切分為二，第一段為7月30日到8月3日，期間接種人數共計8萬8983人，目前各大醫院存量約有6萬劑，中央會再撥2.5萬劑下來，但還差4000劑，「應該還勉強能過關。」

蔡說，第二個預約時段為8月4日到6日，因為58萬劑AZ抵台，中央預計8月4日會再撥疫苗給地方，於是北市今日再打開預約系統，讓沒預約到的4萬多人上線登記，除原先已預約的4萬6550人，總接種人數將開到8萬3243人，期許中央能補足疫苗，就能滿足第四梯次疫苗需求，

蔡說，他相信這對中央來講是很大的挑戰，但一定要度過這次，不然會失信於民，因為民眾按照規定登記、預約接種，政府應讓民眾可打到疫苗，北市府未來會繼續和中央合作，處理這次疫苗的危機。